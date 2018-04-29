Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян рассказал российским парламентариям на встрече в Ереване, что намерен отдать приоритет отношениям с Россией во внешней политике.

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян рассказал российским парламентариям на встрече в Ереване, что намерен отдать приоритет отношениям с Россией во внешней политике. По словам Пашиняна, Армения по-прежнему заинтересована в участи в ОДКБ и охране границы российскими пограничниками. Как рассказал глава российской делегации зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, "встреча прошла успешно”.В воскресенье президент Армении Армен Саркисян заявил в интервью BBC News, что акции оппозиции вызваны многолетними проблемами в стране. Саркисян основными причинами недовольства населения назвал коррупцию, социальную несправедливость и недостаток диалога между властью и гражданами, пишет РИА Новости.Саркисян назвал уход в отставку только что избранного премьер-министра Армении Сержа Саргсяна смелым поступком. В целом, Саркисян рад, что в Армении есть "смелые и гордые граждане".Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция обвинила экс-президента Сержа Саргсяна в неэффективном управлении.