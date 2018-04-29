Армянский оппозиционер Никол Пашинян попросил своих сторонников воздержаться от протестов в понедельник, поскольку у него важная работа в парламенте. А также перестать звонить и писать депутатам от правящей Республиканской партии Армении, завтра он с ними встретится.

Армянский оппозиционер Никол Пашинян попросил своих сторонников воздержаться от протестов в понедельник, поскольку у него важная работа в парламенте. А также перестать звонить и писать депутатам от правящей Республиканской партии Армении, завтра он с ними встретится.Пашинян назначил встречу демонстрантам на площади Республики в пять дня. Он готов взять на себя обязанности премьера, тем более что другие фракции армянского парламента отказались выдвигать своих кандидатов. То есть за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая, передает РИА Новости.Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция считает Саргсяна плохим управленцем; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, Саргсян был избран главой кабмина, но 23 апреля был вынужден подать в отставку.