Половина картин в музее одного из пионеров фовизма (направление живописи) Этьена Террюса на юге Франции по результатам экспертной проверки оказались подделкой. Ущерб от приобретения поддельных картин оценивается в 160 тысяч евро.

Половина картин в музее одного из пионеров фовизма (направление живописи) Этьена Террюса на юге Франции по результатам экспертной проверки оказались подделкой. Ущерб от приобретения поддельных картин оценивается в 160 тысяч евро.Как уточняет РИА Новости, экспертная комиссия установила, что подделкой являются 82 из почти 200 картин, выставленных в музее. "Это катастрофа! Я ставлю себя на место всех, кто посещал музей, кто смотрел на поддельные полотна, кто платил за входной билет, какой бы ни была цена. Это неприемлемо. Я надеюсь, что мы сможем найти виновных", — заявил мэра города Эльн Ив Барньоль.Мэрия города подала иск о подделке предметов искусства, нарушении авторских прав и мошенничестве. Жандармерия Восточных Пиреней начала расследование масштабного трафика предметов искусства.Этьен Террюс (1857-1922) — французский художник из Руссильона, считается одним из пионеров фовизма.