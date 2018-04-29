В посольстве России в Великобритании обратили внимание на опубликованную прессой обширную подборку материалов о влиянии российских ботов на досрочные парламентские выборы 2017 года в Соединенном Королевстве. Материалы опубликовала The Sunday Times в преддверии назначенных на 3 мая выборов в местные органы власти Соединенного Королевства.

В посольстве России в Великобритании обратили внимание на опубликованную прессой обширную подборку материалов о влиянии "российских ботов" на досрочные парламентские выборы 2017 года в Соединенном Королевстве. Материалы опубликовала The Sunday Times в преддверии назначенных на 3 мая выборов в местные органы власти Соединенного Королевства.Ответ пресс-секретаря посольства РФ на вопрос СМИ опубликован на сайте дипмиссии. Информационный вброс вполне ожидаем, говорят в посольстве: "Россию пытаются втянуть в межпартийные разборки, разыграть российскую карту в сиюминутных внутриполитических целях"."Это происходит не в первый раз. Не так давно нам приписывали поддержку "Брэкзита" и "брэкзитеров" с тем, чтобы, как утверждалось, "дестабилизировать ситуацию в стране". Это явная глупость. Великобритания действительно разделена по вопросу "Брэкзита" на два лагеря, но мифическое российское вмешательство здесь очевидно не при чем", — заявляют в дипмиссии РФ.Нынешняя публикация, по мнению российских дипломатов, "попросту несерьезна с точки зрения логики": абсурдным выглядит предположение о том, что несколько тысяч никем не читаемых "ботов" непонятного происхождения при 17 миллионов существующих в стране пользователей как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев.В дипмиссии РФ также обращают внимание на "упорное нежелание Лондона обсуждать с Москвой вопросы кибербезопасности по официальным каналам", как было предложено министру иностранных дел Борису Джонсону на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в декабре 2017 года."И это понятно. Если за стол переговоров сядут специалисты, то и разговор у них будет серьезным и предметным, а к такой беседе Великобритания очевидно не готова, — говорят в посольстве РФ. — В этих условиях можно сделать вывод, что российская тематика используется правящей британской элитой исключительно во внутриполитических целях".Демонизация России, по заявлению дипмиссии, укладывается в общую антироссийскую линию правительства консерваторов. Такой подход разделяют в Великобритании не все, и именно поэтому нынешнее правительство активно использует прессу для дискредитации России, пытаясь получить поддержку населения.В дипмиссии РФ также напомнили, что 4 мая пройдет ровно два месяца с момента предполагаемого отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, отметив, что Россия по-прежнему не имеет доступа к российским гражданам и ничего о них не знает. Это является грубым нарушением международного права.