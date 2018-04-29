В непристойном поведении обвинил США и их союзников постоянный представитель России при Организации о запрещении химоружия Александр Шульгин. Он отметил, что такой же вывод делают все больше стран-членов ОЗХО - Вашингтону, Лондону и Парижу больше не скрыться за дымовой завесой дезинформации.

В непристойном поведении обвинил США и их союзников постоянный представитель России при Организации о запрещении химоружия Александр Шульгин. Он отметил, что такой же вывод делают все больше стран-членов ОЗХО. Шульгин считает, что Вашингтону, Лондону и Парижу больше не удастся скрыться за дымовой завесой дезинформации.Страны Запада оказывают давление на ОЗХО, добавил российский представитель. Об этом, по мнению Шульгина, свидетельствует появившаяся 25 апреля в пресс-релизе организации фраза, что прибывающие в Гаагу из Думы сирийцы должны сначала быть проинтервьюированы следователями МУФС — миссии ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии, сообщает ТАСС.6 из 17 приглашенных в Гаагу сирийцев уже были соответствующим образом опрошены экспертами МУФС, отметил Александр Шульгин. Об интервью с остальными эксперты не просили вообще.Александр Шульгин подчеркнул, что никакой критики не выдерживают голословные утверждения стран Запада о подлинности собранной информации о химатаках в Думе 7 апреля. Среди упоминавшихся в заявлении 500 пострадавших не обнаружено ни одного человека, который пострадал бы в Думе от каких бы то ни было токсических веществ."Некорректными являются ссылки на авторитетное мнение ВОЗ, — подчеркнул российский представитель в ОЗХО. — Его руководитель Тедрос Аданом пояснял, что речь шла исключительно о "подозрении" на применение химоружия, основанном на информации от неких местных самоорганизовавшихся медучреждений. Верхом лицемерия является призыв к России "полностью сотрудничать с ОЗХО". Данный факт лишь свидетельствует об одном: оконфузившиеся Франция, США и Великобритания, которых "поймали за руку", уличив в откровенной лжи, не хотят нести ответственность за свои неприглядные действия, направленные на подрыв международного права, дискредитацию ОЗХО и лично гендиректора Ахмета Узюмджю".Западная "тройка" в лице США, Франции и Великобритании пустилась во все тяжкие, лишь бы уйти от ответственности за свои преступные деяния – немотивированную бомбардировку суверенной страны. При этом они не в состоянии привести сколько-нибудь серьезные доводы в опровержение показаний "невольных актеров", которых втемную использовали провокаторы и создатели фейковых новостей из "Белых касок". Эта организация, кстати, покинула Думу вместе с террористическими отрядами исламистских боевиков.При этом Вашингтон, Лондон и Париж упорно продолжают деструктивную линию в международных делах, что лишь отдаляет перспективу политического урегулирования в Сирии в соответствии с резолюцией Совбеза ООН №2254.