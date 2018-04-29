Площадь природных пожаров в России увеличилась до 190 тысяч гектаров. Наиболее сложной остается обстановка в Амурской области.

Площадь природных пожаров в России увеличилась до 190 тысяч гектаров. Горят леса в Забайкалье и Приморье, Еврейской автономной области и Хабаровском крае. Наиболее сложной остается обстановка в Амурской области. За минувшие сутки на Дальнем Востоке было зафиксировано более 70 лесных пожаров, уточняет "Россия 24".В Оренбургской области огонь теперь тушат с помощью военно-транспортной авиации. Выделить региону самолеты распорядился министр обороны Сергей Шойгу. Один из бортов, Ил-76, уже борется с огнем в Сорочинском районе. На очаги возгорания сброшено более сорока тонн воды. Остальные самолеты готовы вылететь при первой необходимости.