Нацагентство геопространственной разведки США обратилось к частным компаниям с просьбой предоставить спутниковые снимки, данные с удаленных датчиков и другую доступную информацию о военных объектах КНДР.

Нацагентство геопространственной разведки США обратилось к частным компаниям с просьбой предоставить спутниковые снимки, данные с удаленных датчиков и другую доступную информацию о военных объектах КНДР. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По его данным, компании будут передавать информацию властям с конца мая и до конца года.Территория Северной Кореи не всегда хорошо просматривается – мешает сильная облачность. Поэтому Вашингтон рассчитывает получать информацию с приборов для удаленного наблюдения и систем подземных датчиков. Особое внимание спецслужбы уделят районам, где расположены аэродромы, склады боеприпасов и военные полигонов.Глава ведомства Роберт Кардилло заявил CNN, что разведка "почти ежедневно" докладывает администрации Белого дома об обстановке в Северной Корее. По его словам, если лидеры США и КНДР договорятся по ракетно-ядерной программе, агентство сможет проверить исполнение договоренностей, передает РИА Новости.