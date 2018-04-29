Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина на своей странице в Instagram рассказала о разводе с мужем, бобслеистом Алексеем Зайцевым. Семья распалась после двух лет брака и рождения дочери.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина на своей странице в Instagram рассказала о разводе с мужем, бобслеистом Алексеем Зайцевым. Семья распалась после двух лет брака и рождения дочери.О расставании с супругом известная российская спортсменка решила сообщить своим поклонникам сама. "Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично", – на своей странице в Instagram написала Алия Мустафина, после чего и огорошила подписчиков внезапной новостью."Хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась", – рассказала гимнастка. Более того, она решила сразу развеять все домыслы и ответить на вопросы, если таковые возникнут. И главный вопрос, который могли задать поклонники, а также журналисты – из-за чего семья все же распалась."Причины как таковой нет, просто бывший муж оказался не моим человеком. Претензий у нас тоже нет друг к другу", – заметила спортсменка. "Очень люблю Алису и очень благодарна Леше за нашу дочь", – добавила она и напоследок попросила больше не поднимать эту тему.Напомним, гимнастка Алия Мустафина и бобслеист Алексей Зайцев связали себя узами брака в ноябре 2016 года. В июне 2017-го у них родилась дочь Алиса. После рождения первенца спортсменка вернулась в большой спорт и незадолго до своего шокирующего заявления завоевала золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани в составе команды "Москва-1".