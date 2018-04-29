Шотландский Селтик завоевал титул чемпиона страны после того, как в очередном матче премьер-лиги на своем стадионе со счетом 5:0 обыграл принципиальнейших соперников из Рейнджерс в дерби Старой фирмы.

Шотландский "Селтик" завоевал титул чемпиона страны после того, как в очередном матче премьер-лиги на своем стадионе со счетом 5:0 обыграл принципиальнейших соперников из "Рейнджерс" в дерби "Старой фирмы".Победу "кельтам" принесли голы Джеймса Фореста, Томаса Рогича, Каллума Макгрегора, а также дубль Одсонна Эдуарда.После этого успеха "бело-зеленые" за три тура до конца чемпионата Шотландии стали недосягаемыми для занимающего вторую строчку "Абердина" – главного преследователя глазвегианцев. Разрыв между командами теперь составляет десять очков."Селтик" оформил седьмой титул чемпиона Шотландии кряду, а всего клуб из Глазго оформлял чемпионство 49 раз. Однако именно "Рейнджерс" является самым титулованным клубом страны – всего в их активе 54 победы.