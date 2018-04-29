Фигуристка, актриса. певица и ведущая Анна Семенович может похвастаться не только талантами в самых разных сферах деятельности, но и выдающимися формами. Ее преданные поклонники никогда об этом не забывают, благо сама она выкладывает на своей странице в Instagram весьма откровенные снимки.

Фигуристка, актриса. певица и ведущая Анна Семенович может похвастаться не только талантами в самых разных сферах деятельности, но и выдающимися формами. Ее преданные поклонники никогда об этом не забывают, благо сама она выкладывает на своей странице в Instagram весьма откровенные снимки.На очередной фотографии, вызвавшей бурное обсуждение в Сети, Анна Семенович предстала в оригинальном наряде из штанов и халата в крупную клетку. Ее верх прикрывала прозрачная блузка, сквозь которую было видно все, в том числе и нижнее белье ведущей.Поклонники оказались поражены этим зрелищем. Как видно, у многих даже вылетели из головы правила правописания, а пальцы не всегда попадали по нужным клавишам. "Анна – красатулька 🌹, красатулька 🌹, красатулька 🌹!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) "Аничка,вы прелесть!", "Красотка!👍", "Nice photo 😁", "Wow .. so beautiful u r", "👌👌👌🌹🌹🌹", – отметили комментаторы.Отрицательных отзывов на снимок обнаружить не удалось. Отметим, ранее Анна Семенович рассказывала, что принимает критику близко к сердцу. "Я могу даже поплакать. Не стесняюсь этого. Но и в депрессию не впадаю", – рассказала она про свою реакцию на нападки сетевых критиков.Также она поделилась рецептом избавления от плохого настроения. "Поплачу, посижу дома, схожу в караоке. Напьюсь в конце концов… Ну да, я человек, и тоже могу это делать, как и все остальные люди", – призналась певица.