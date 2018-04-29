В Находке спустя пять дней все-таки списали на берег трех белоснежных щенков с рыболовецкого траулера.

В Находке спустя пять дней все-таки списали на берег трех белоснежных щенков с рыболовецкого траулера. Его команда спасла из моря у Южной Кореи беременную собаку, которая родила щенков и погибла. После соответствующих решений таможни, Россельхознадзора и службы ветеринарного контроля, собак разместили в гостинице под присмотром врачей.Их спасли уже трижды. Сначала в открытом море, когда тонула их мама, второй раз – во время родов на судне. А третий, кажется, сейчас. Судьба щенков, которые путешествовали вместе с российскими моряками из Кореи практически весь рейс, решена. Отправлять назад в другую страну их не будут.Долгожданный в их случае официальный карантин пройдут на суше. Зоозащитники выделили помещение, чтобы спасенных щенят смогли проверять ветеринарные и контрольные службы. Историей занимались сразу несколько ведомств. Вариант – отправить назад — исключили сразу."С точки зрения гуманизма – он даже не рассматривался. Поэтому таможня взаимодействовала со службами ветеринарного контроля Сахалинской области. Нашли приемлемый вариант, и эти собаки были переданы в гостиницу для животных", — рассказал начальник Находкинской таможни Константин Бондарев.История, и правда, добрая, но от того ответственность для экипажа не меньше. Незваные гости на борту должны были находиться в карантине, иметь все необходимые документы. Но, судя по записям, свободно передвигались. А за время рейса успели вырасти. Но почему об их присутствии на корабле сразу не доложили ответственным службам? Как действовать в таких ситуациях – спасать тонущего четвероногого или думать о правилах – вопрос сложный."При этом теоретически не было известно, от чего при родах погибла собака, которая дала потомство. Как она оказалась в открытом море. Возможно, от нее решили избавиться другие моряки, ведь животное ждало прибавления. С другой стороны, она могла быть заражена, потому погибла. Собаки часто являются переносчиками, в том числе, опасных для человека заболеваний. На судне находился экипаж, а это не один человек", — пояснил руководитель международного общественного патриотического движения "Морское братство – нерушимо" Арсений Крицкий.Как рассказала заведующая отделением реанимации, интенсивной терапии и анестезиологии ветеринарного центра Василиса Онес, судя по внешним признакам – белые щенки ведут себя отлично. Играют, бегают — это уже, как минимум, говорит о здоровье. Впрочем, важно, чтобы и другие наблюдения врачей, в том числе медицинские анализы, прошли успешно. После чего, скорее всего, у щенят начнется прекрасная жизнь на суше. Уже тысячи зрителей пишут письма на Дальний Восток с желанием забрать их к себе.