29 апреля на телеканале Россия 1 раскроется главная интрига конкурса Синяя птица - Последний богатырь. Кто из юных участников отправиться в Белогорье и примет участие в съемках продолжения популярного отечественного семейного фильма Последний богатырь-2.

29 апреля на телеканале "Россия 1" раскроется главная интрига конкурса "Синяя птица — Последний богатырь". Кто из юных участников отправиться в Белогорье и примет участие в съемках продолжения популярного отечественного семейного фильма "Последний богатырь-2".В финале юные таланты будут выступать на одной сцене вместе с настоящими мэтрами, артистами, которых любят целые поколения зрителей. Дети окажутся на одной сцене с Иосифом Кобзоном и Александрой Пахмутовой, выступят с музыкантами Юрием Антоновым и Сергеем Мазаевым, а также их ждет встреча с Александром Михайловым из фильма "Любовь и голуби".Поддержать 6-летнего пианиста-виртуоза Елисея Мысина придет актер и теперь режиссер Данила Козловский. А любимый у нас французский актер Жерар Депардье просто в восторге от выступления юной флейтистки Златы Ефимовой и от всего проекта. И не только он."Это очень хорошая передача для телевидения. Это именно то, что нужно показывать. Я никогда и нигде не видел ничего подобного, особенно с участием детей. Различные музыкальные детские проекты в других странах не идут ни в какое сравнение с "Синей птицей", — сказал Депардье."Можно себе только предположить и пофантазировать какими они будут через какие-нибудь десять лет. Представляете, какие это будут звезды, какие это будут мастера! Десять лет проносятся так стремительно. Кем они будут дальше, вот это замечательно", — признался актер Сергей Безруков.