При личном досмотре у молодого человека было обнаружено наркотическое средство – гашиш, массой более 480 граммов...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Московский» г. Москвы задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению на сбыт наркотического средства.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на территории поселения Марушкинское задержали 22-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства в крупном размере.При личном досмотре у молодого человека было обнаружено и изъято вещество темно-коричневого цвета. Согласно проведенному исследованию вещество является наркотическим средством – гашишем, массой более 480 граммов.По данному факту следственным отделом МО МВД России «Московский» г. Москвы было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010 51 79