Госсекретарь США Майк Помпео воспользовался своим визитом в Саудовскую Аравию, чтобы призвать к единству стран Персидского залива. Речь шла, в частности, о конфликте государств региона с Катаром и о противодействии политике Ирана.

Госсекретарь США Майк Помпео воспользовался своим визитом в Саудовскую Аравию, чтобы призвать к единству стран Персидского залива — речь шла, в частности, о конфликте государств региона с Катаром и о противодействии политике Ирана. Последний, по словам Помпео, "дестабилизирует весь регион: поддерживает группы боевиков и террористов, поставляет оружие повстанцам-хуситам в Йемене, поддерживает режим президента Сирии Башара Асада, которого Помпео назвал "убийцей".Свои резкие заявления Помпео сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Абделем аль-Джубейром, передает "Интерфакс". В ходе визита в Саудовскую Аравию он проинформировал руководство королевства о намерении американского президента Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе, а также о переговорах по этой теме, ведущихся с европейскими союзниками США. Далее глава Госдепа отправится в Израиль и Иорданию.