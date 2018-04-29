Доход главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в минувшем году уменьшился более чем на полмиллиона рублей и составил 8,862 миллиона рублей. Об этом говорится в обнародованной декларации о доходах руководства СВР.

Доход главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в минувшем году уменьшился более чем на полмиллиона рублей и составил 8,862 миллиона рублей. Об этом говорится в обнародованной декларации о доходах руководства СВР.Как уточняет ТАСС, в 2016 году доход Сергея Нарышкина составил 9,473 миллиона рублей.В его собственности остаются земельный участок площадью 2500 квадратных метров, жилой дом площадью 126 квадратных метров, квартира площадью 224 квадратных метра и два машино-места.Тем временем, по данным РИА Новости, декларированный годовой доход директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова за 2017 год составил 10,9 миллионов рублей, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом.Директор Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев в 2017 году заработал 11 миллионов рублей. Как следует из декларации, в собственности у Кочнева находится квартира площадью 101,7 квадратных метров и легковой автомобиль Renault Duster 2016 года выпуска.