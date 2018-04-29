Около 34 миллиардов фунтов стерлингов (47 миллиардов долларов) хранят россияне на счетах в британских офшорах. Такие данные приводит британская The Sunday Times, ссылаясь на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness.

Около 34 миллиардов фунтов стерлингов (47 миллиардов долларов) хранят россияне на счетах в британских офшорах. Такие данные приводит британская The Sunday Times, ссылаясь на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию Global Witness.По оценке газеты, эта сумма в пять раз больше суммарного объем средств на счетах граждан России в банках самой Великобритании. При этом большая часть офшорных средств — 30 миллиардов фунтов — находятся на счетах под юрисдикцией всего одной заморской территории Великобритании — Британских Виргинских островов.Общий объем "русских денег", проведенных через заморские британские территории за последнее десятилетие, по данным газеты, составляет еще 110 миллиардов фунтов (152 миллиарда долларов). Это второе по популярности иностранное место назначения денег россиян после Кипра.Ранее The Times сообщала, что на следующей неделе члены британского парламента собираются проголосовать за принятие законов, в соответствии с которыми будут раскрыты в том числе личности российских олигархов, хранящих капиталы под юрисдикцией заморских территорий Великобритании. На данный момент налоговые убежища подобные Британским Виргинским и Каймановым островам, в отличие от самой Британии, не раскрывали публично личностей бенефициаров активов, хранящихся под их юрисдикцией.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл "заявлениями от лукавого" призывы британской стороны к своим регуляторам о необходимости раскрытия информации о бенефициарах зарегистрированных на британских территориях компаний, среди которых есть и российские бизнесмены. По его словам, Великобритания, занимает весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов, передает ТАСС: с одной стороны, участвует во всех конвенциях по такому противодействию, а с другой — предоставляет возможность пользования финансовыми и налоговыми лазейками фактически на своей территории.Соответствующие органы России, по словам Пескова, вместе с международными подразделениями ведут "непримиримую борьбу" с нечистыми деньгами и доходами.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть