Врио начальника 2 Отдела Управления профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве Дмитрий Драницын принял участие в работе правовых площадок...

В Юридическом колледже состоялся форум сетевого образовательного проекта «Правовая Москва», который собрал школьников и студентов более 30 учебных учреждений столицы. Организовали мероприятие представители колледжа и ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта». Правовыми модераторами проекта выступили ГУ МВД России по г. Москве и Прокуратура ЮАО г. Москвы.Со вступительным словом к участникам форума обратился директор Юридического колледжа Георгий Самойлов. Он подчеркнул, что правовое воспитание важно для подрастающего поколения и пожелал всем участникам проекта успешной реализации в правовом поле Москвы и в будущей профессиональной деятельности.Врио начальника 2 Отдела Управления профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Дмитрий Драницын поприветствовал участников форума и отметил актуальность проекта «Правовая Москва» в современных условиях формирования правового сознания молодежи. Сотрудник полиции принял активное участие в работе правовых площадок, направляя и поддерживая молодежь в дискуссиях.В рамках секции «Лаборатория карьерного роста» преподаватели Юридического колледжа совместно с курсантами провели правовую практику по трудоустройству несовершеннолетних, проиграли ситуации собеседования, проанализировали психологические аспекты при приеме на работу, смогли выявить возможные правовые ошибки трудового договора с несовершеннолетним работником.На тренинге «Площадка антистресс» обучающиеся формировали навыки общения с людьми различных возрастных и социальных групп, находящихся в состоянии стресса, получили рекомендации как распознать стрессовые состояния и грамотно оказать первую помощь.В ходе мастер-класса «Город - единство непохожих» ребята узнали об особенностях общения с людьми пожилого возраста и людьми с проблемами здоровья, а в ходе батла «Правовое поле Москвы» студенты и школьники приняли участие в полемике о направлениях развития молодежной политики в столичном мегаполисе.На пленарном заседании представитель Управления профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве отметил деятельность «Школы юного правоведа», действующей в рамках проекта. Руководитель Школы, заместитель директора Юридического колледжа Лилиана Воронцова рассказала, что только за этот год более сотни учащихся образовательных организаций города прошли в ней обучение и активно ведут работу по повышению уровня правовой грамотности молодого поколения.В завершении форума подполковник внутренней службы Дмитрий Драницын совместно с организаторами мероприятия вручил участникам сертификаты и благодарности. Состоялся обмен опытом проделанной работы, подведены промежуточные итоги и выработаны направления дальнейшего развития проекта.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве