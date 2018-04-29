Саддам Хусейн – один из самых известных диктаторов XX века. Он правил Ираком почти четверть века – с 1979 по 2003 годы. Время его президентства было отмечено кровавыми репрессиями и подавлением политических оппонентов, массовыми убийствами курдского населения. Вместе с тем уровень жизни простых иракцев за это время значительно вырос, а тот кровавый хаос, который начался в стране после свержения Саддама, заставил многих мечтать о возвращении времен свергнутого правителя.

Саддам Хусейн – один из самых известных диктаторов XX века.Он правил Ираком почти четверть века – с 1979 по 2003 годы. Время егопрезидентства было отмечено кровавыми репрессиями и подавлением политическихоппонентов, массовыми убийствами курдского населения. Вместе с тем уровеньжизни простых иракцев за это время значительно вырос, а тот кровавый хаос,который начался в стране после свержения Саддама, заставил многих мечтать о возвращениивремен свергнутого правителя.Нежеланный сынПо официальной версии Хусейн родился 28 апреля 1937 года. Ноисследователи считают, что эта дата не соответствует действительности, анастоящее время его рождения не известно. Старший брат будущего диктатора умерот рака в возрасте 12 лет.В то время мать Саддама была беременна. Из-за потери онавпала в депрессию, пыталась прервать беременность и наложить на себя руки. Нобудущий диктатор все-таки появился на свет. Но мать не желала видеть новорожденноедитя, поэтому его к себе на воспитание взял дядя по материнской линии. По сути,он спас Саддаму жизнь. Родственник воспитывал Хусейна жестко, был оченьтребователен к нему, постоянно прививал идею стать новым Саладином -могущественным средневековым правителем Ближнего Востока, грозой крестоносцев.Родственные связиПервой женой Саддама стала его родственница – двоюроднаясестра Саджида. От нее у диктатора было пять детей: сыновья Удей и Кусей, атакже дочери Рагад, Рану и Халу. Впрочем, они были сосватаны, когда Саддамубыло еще пять лет, а Саджиде едва исполнилось семь. Пара поженилась в Каире, аСаддам лично посадил куст элитных белых роз, который назвал в честь супруги.Второй брак был очень скандальным и получил широкую огласкудаже за пределами Ирака. В 1988 году Хусейн, будучи уже президентом,познакомился с женой президента авиакомпании "Ирак Эйруэйс". Саддамнастоятельно попросил супруга развестись. Тот вроде бы согласился, но противженитьбы стал возражать двоюродный брат диктатора Аднан Хейраллах, занимавший вто время пост министра обороны. Вскоре он погиб в авиакатастрофе при загадочныхобстоятельствах. Многие считают, что Саддам приложил руку к его смерти."Золотой" диктаторХусейн был одним из самых богатых людей на Ближнем Востоке.У него было поистине царское хобби – постройка роскошных дворцов. Поофициальным данным, диктатор имел 28 резиденций и вилл, однако очевидцы утверждают,что их было намного больше – 80, а то и 100.Так, дворец "Макар-эт-Тартар" ("Зеленыйдворец") был построен на берегу озера Тартар в 1993 году, его общаяплощадь – 6,5 квадратных километра. На его строительство из казны былопотрачено более 50 миллионов долларов. Резиденция поражала великолепием: в нейбыло 45 спален, а из южных окон открывался живописный вид на озеро. Кроме того,в "Зеленом дворце" имелись подземные бункеры и даже подземныелаборатории. Примечательно, что в одном и том же дворце диктатор не ночевалболее, чем двое суток.Ходили слухи, что у диктатора были целые горы сокровищ,некоторые из драгоценностей он успел спрятать после свержения в 2003 году. Естьверсия, что один из самолетов с огромным количеством наличности, принадлежавшейСаддаму, стоит в одном из московских аэропортов. Однако явиться за богатствомпока якобы никто не решился.Трудный ребенокСтарший сын Саддама – Удей – доставлял отцу немало хлопот. ВИраке и за его пределами постоянно ходили слухи о его сексуальных похождениях.Однажды он предложил развлечься жене датского посла. Такое разнузданноеповедение отпрыска очень разозлило диктатора, который вызвал сына к себе ижестоко избил его тростью. После этого "золотой мальчик" напротяжении месяца передвигался в инвалидном кресле, при одна из сломанных ног унего так до конца и не срослась, за что тот получил произвище"хромой".Вера и кровьВ одной из мечетей хранится Коран, который был написанкровью Хусейна. Общественности священная книга была продемонстрирована в 2000году. Для изготовления специальных чернил было использовано 27 литров крови,которую сдал диктатор. Впрочем, эксперты уверены: это нереальная цифра дляодного человека за один раз.После свержения Саддама религиозные деятели не могли решить– что делать с этим Кораном. С одной стороны, это священная книга, уничтожатькоторую запрещено. С другой, писать Коран кровью запрещено, это деяние былосразу осуждено мусульманами многих стран."Сверхопасная личность"По данным правозащитной организации Human Rights Watch загоды правления Хусейна без вести пропали почти 300 тысяч человек. Психолог ЦРУДжеральд Пост так оценивал личность Саддама: не параноик и не сумасшедший, носверхопасная личность, ярко выраженный нарцисс, лишенный чувства сострадания кдругим. За время правления Хусейна были приговорены к смертной казни 17министров, он казнил двух собственных зятьев. При этом после 1990 года бывшийправитель Ирака не покидал территорию страны. Возможно, он боялся покушений насвою жизнь.ПадениеПравительство Саддама пало 17 апреля 2003 года, когда поднапором американцев и их союзников капитулировали остатки элитной дивизии"Медина". Интервенты установили контроль над всей страной 1 мая, азатем принялись искать представителей теперь уже бывшего иракского руководства.В конце концов пойман был и сам диктатор. Его арестовали 13 декабря 2003 года вподвале деревенского дома у селения Ад-Даур.Сильно похудевший, грязный и заросший, он был совсем непохож на того могущественного диктатора, которым был всего лишь полгода назад.Как отмечал командующий вооруженными силами США в Ираке Рикардо Санчес, Саддампроизводил впечатление человека, уставшего от жизни и смирившегося со своейсудьбой.Заключение и казньСаддам содержался в тюрьме наравне с остальнымизаключенными. Его поместили в крохотную одиночную камеру в четыре квадратныхметра. Доступа к средствам массовой информации некогда всесильный правительИрака не имел, время проводил в чтении книг, написании стихов и молитвах.Изредка его выводили погулять в тюремный двор, где он организовал собственныймини-садик. Правда, росли в нем одни сорняки, тем не менее, Саддам тщательно заними ухаживал.Сержант Роберт Эллис вспоминал, что свергнутый диктаторчасто вспоминал о своей погибшей дочери и почти не упоминал сыновей Удея иКусея, убитых американцами. Правда, как-то раз обмолвился, что ему их очень нехватает.Саддама часто допрашивали. Чтобы сделать его болеесговорчивым, ему показывали кадры видеозаписи, где ликующие иракцы опрокидываютстатуи своего бывшего вождя. По воспоминаниям очевидцев, это приносилострадания Хусейну, его лицо становилось красным, глаза наполнялись злобой, аголос менялся. По некоторым данным, Саддама пытали, однако подтверждений этомунет.Казнили свергнутого диктатора рано утром 30 декабря 2006года за несколько минут до начала праздника Курбан-байрам (Деньжертвоприношения). Время выбрали так, чтобы момент казни не совпал с началомпраздника по шиитскому календарю. Однако по суннитскому он уже начался.