Ведущий американского телеканала KTVU Фрэнк Сомервилль опубликовал в Фейсбуке фотографии, на которых запечатлено, что происходит под столом его коллег во время эфиров. Оказалось, одетые в пиджаки журналисты позволяют себе сидеть перед камерой в шортах и босиком.

Ведущий американского телеканала KTVU Фрэнк Сомервилль опубликовал в "Фейсбуке" фотографии, на которых запечатлено, что происходит под столом его коллег во время эфиров. Оказалось, одетые в пиджаки журналисты позволяют себе сидеть перед камерой в шортах и босиком."Вот, на что приходится идти, когда кондиционер в студии не работает", — написал Сомервилль.Журналист добавил, что публикация забавных фото была согласована с его коллегами. В комментариях зрители шутят, что всегда знали, что под столом у ведущих "полный бардак".