В Сан-Паулу неизвестный преступник украл медали у Аденизии Силвы - олимпийской чемпионки Игр 2012 года в Лондоне, выступавшей в составе женской сборной Бразилии по волейболу.

В Сан-Паулу неизвестный преступник украл медали у Аденизии Силвы — олимпийской чемпионки Игр 2012 года в Лондоне, выступавшей в составе женской сборной Бразилии по волейболу.Спортсменка разместила фото преступника, сделанное камерами видеонаблюдения, в своем аккаунте в Instagram, рассказала о случившемся и попросила помощи в данном деле.Как написала Силва, она чувствовала себя в своем собственном доме незащищенной. Злоумышленник вошел в дом спортсменки в Вила Мадалене, забрал компьютер, приставку, часы, драгоценности и медали. "Слава богу, что мы целы", — говорил Силва.Кроме победы на Играх-2012 Силва в составе сборной Бразилии пять раз побеждала с командой на турнире Гран-при, а также завоевала серебро и бронзу на чемпионатах мира, сообщает РИА Новости.