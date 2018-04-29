В Киеве взорвалась машина с 45-летним военным журналистом Виталием Куксой. Он был связистом в Донбассе и возглавлял Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.

В Киеве взорвалась машина с 45-летним военным журналистом Виталием Куксой. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ТСН.ua, у него в руках сдетонировала граната. По предварительным данным, причиной случившегося стала семейная ссора.За рулем авто находился 24-летний Андрей Сероштан, он ранен. Оба были безработными. Ранее Кукса был связистом в Донбассе и возглавлял Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи.На Украине до сих пор расследуется убийство известного журналиста Павла Шеремета. Он был взорван в своем автомобиле 20 июля 2016 года в Киеве. Как заявили недавно в СБУ, у следствия пока нет подвижек по этому делу.Другой известный украинский журналист — Олесь Бузина — был застрелен во дворе своего дома в Киеве в апреле 2015 года. Семья Бузины добивается полного и независимого расследования убийства.