Представители общественного совета и молодежного объединения «Добровольческий патруль полиции» раздавали на городских улицах листовки и памятки.

Дети и подростки, занимающиеся в студии «Фрагмент» ДК г. Киржача, совместно с председателем Общественного совета при Отд МВД России по Киржачскому району Игорем Власовым и инспекторами дорожно-патрульной службы приняли участие в проведении пропагандистско-профилактического мероприятия «Общественный патруль». Профилактическое мероприятие направлено на привлечение общественности к оказанию содействия Госавтоинспекции по выявлению граждан, управляющих автомашинами в состоянии алкогольного опьянения.Зачастую, люди становятся свидетелями употребления алкоголя водителями, однако относятся к этому терпимо. В результате у правонарушителя возникает чувство безнаказанности, а его безрассудное поведение в любой момент может привести к трагедии на дороге.Участники акции раздавали на центральной улице города Киржача автолюбителям и пешеходам листовки, в которых призывали всех жителей города и района не оставаться равнодушными к проблеме управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о нетрезвых водителях в дежурную часть ОГИБДД и Отд МВД России по Киржачскому району.Аналогичное мероприятие организовали инспекторы ГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району совместно с представителями молодежного объединения «Добровольческий патруль полиции».На территории города Юрьев - Польского участникам дорожного движения было роздано более 200 листовок, пропагандирующих соблюдение водителем правил дорожного движения и недопущения вождения автомобиля в нетрезвом виде.