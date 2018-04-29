Исполнительница одной из главных ролей в сериале Физрук Полина Гренц опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок. Подписчики от этого зрелища пришли в восторг.

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Физрук" Полина Гренц опубликовала на своей странице в Instagram откровенный снимок. Подписчики от этого зрелища пришли в восторг.Роль Саши Мамаевой – девочки, испытывающей проблемы с лишним весом – стала для Полины Гренц дебютной. А благодаря тому, что сериал "Физрук" обрел среди российской аудитории бешеную популярность, актриса в одночасье проснулась знаменитой.Единственным минусом сложившейся ситуации можно назвать тот факт, что Полину Гриц стали надежно связывать с ее ролью. Даже несмотря на то, что впоследствии амплуа сменилось и Саше Мамаевой удалось похудеть, некоторые ассоциации все равно продолжали сказываться.Если актриса публикует на своей странице в Instagram откровенные снимки для того, чтобы сломать этот стереотип, уверены ее поклонники, то она выбрала самую лучшую тактику. Во-первых, она наглядно показывает даже намек на лишний вес. Во-вторых, радует подписчиков своими снимками. В итоге, как замечают пользователи Сети, в выигрыше остаются все.Актриса призналась, что для роли в "Физруке" ей специально пришлось поправляться. По ее словам, она включила в свой рацион избыточное количество булочек, мороженного, а также налегала на бекон и шоколад.Похудеть же ей помогло возвращение к правильному питанию и занятия спортом. Об этом своим подписчикам актриса рассказала сама.