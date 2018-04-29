В сирийской Восточной Гуте почти 63,3 тысячи мирных жителей вернулись в свои дома из лагерей беженцев. Такие данные сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

В сирийской Восточной Гуте почти 63,3 тысячи мирных жителей вернулись в свои дома из лагерей беженцев. Такие данные сообщил журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.Как уточняется, в свои дома вернулись 63279 жителей Восточной Гуты.В настоящее время российские военные продолжают работы по разминированию объектов инфраструктуры и жилых домов в городе Дума. За прошедшие сутки там было разминировано восемь домов, обезврежено 12 взрывоопасных предметов и четыре самодельных взрывных устройства, передает ТАСС.По словам Евтушенко, за сутки помощь российских военных медиков получили 111 сирийцев, в том числе 49 детей.Российский Центр по примирению враждующих сторон ведет контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации "Телль-Рифаат" в населенный пункт Манбидж в провинции Алеппо. За сутки туда были выведены 266 человек с личным имуществом.