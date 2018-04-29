Жители Венеции вышли сегодня на акцию протеста. Они силой пытаются убрать турникеты, которые власти города установили для ограничения числа туристов.

Жители Венеции вышли сегодня на акцию протеста, передает канал "Россия 24". Они силой пытаются убрать турникеты, которые власти города установили для ограничения числа туристов.Пункты пропуска появились накануне. Планировалось, что они простоят весь летний сезон. Мэр Венеции заявил, что это необходимая мера, поскольку город не выдерживает наплыва туристов. По его мнению, максимум — это 65 тысяч человек в день. Протестующие считают, что мэр просто не хочет решать реальные проблемы."Город принадлежит не мэру, не полиции и не туристам. Он принадлежит венецианцам. Это наш город, и сегодня мы показали, что у нас есть право на свободный город с бесплатным входом. Дело не в ограничении входа для туристов. Проблема в том, что Венеция умирает, и мэр отказывается от борьбы за город. Мэр хочет, чтобы Венеция стала городом без жителей, без людей", — заявил участник акции протеста Марко Баравалле.