Пожар, который вечером вновь вспыхнул в здании Trump Tower в Баку, потушен.

Пожар, который вечером вновь вспыхнул в здании Trump Tower в Баку, потушен. Об этом сообщил с места событий корреспондент РИА Новости.Ранее в субботу, 28 апреля, очевидцы сообщали СМИ о пожаре в здании Trump Tower в центре Баку. Здание имеет высоту 130 метров и состоит из 33 наземных этажей. Как сообщили представители пресс-службы МЧС, пожар потушили через три часа. Причины ЧП будут обнародованы позднее. Вечером в здании Trump Tower вспыхнул более сильный пожар.В настоящее время пожарные расчеты остаются на месте происшествия. Также там дежурят наряды правоохранителей. Пока не известна причина второго за день пожара.В декабре 2016 года американские средства массовой информации сообщили, что компания Дональда Трампа (Trump Organization) прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. Например, в Азербайджане строительство здания Trump Tower в форме паруса практически завершилось, но оно так и не было открыто.