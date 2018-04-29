МИД России не будет молчать о деле Скрипалей и ходе его расследования, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Следственный комитет РФ, МИД России и посольство нашей страны в Лондоне будут радовать общественность новостями с фронта.

МИД России не будет молчать о деле Скрипалей и ходе его расследования, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Следственный комитет РФ, МИД России и посольство нашей страны в Лондоне будут радовать общественность "новостями с фронта", пообещала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Британские журналисты замолчали в один день, как будто, давайте говорить открыто, пришел приказ всем замолчать, — заявила Захарова. — Они все замолчали: нет больше в британских СМИ дела Скрипалей вообще, не интересно; никто никого не ищет, никто не проводит никаких расследований, никто не требует от британской стороны фотографий, либо видео пострадавших, как нам говорят, пострадавших... Нет этого дела в информационном пространстве. Безусловно, СК РФ, российское посольство в Великобритании и МИД будут радовать новостями с фронта — у нас есть о чем рассказать".По мнению российского посольства в Лондоне, в истории с предполагаемым отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии все британские СМИ оказались под жестким контролем властей и действуют по их указке. В частности, с момента предполагаемого отравления британские журналисты ни разу не попыталось взять интервью у Юлии Скрипаль, посетить больницу в Солсбери и вообще выяснить, где сейчас пострадавшие. Не исключено, что следующим этапом может стать полное засекречивание материалов этого дела.