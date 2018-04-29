Британские журналисты задавали хамские вопросы во время брифинга по сирийской Думе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Британские журналисты задавали хамские вопросы во время брифинга по сирийской Думе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Брифинг прошел с участием 17 сирийцев, в том числе присутствовала семья мальчика Хасана Диаба, который рассказал, как его поливали водой.Журналисты начали спрашивать сирийцев, сколько им заплатили за участие в брифинге. Захарова возмутилась таким цинизмом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" канала "Россия 1".По ее словам, западных партнеров на брифинге не было.Запад обвиняет Дамаск в применении хлора в Думе. Россия и Сирия опровергли информацию о применении химоружия. Москва считает, что вбросами пытаются оправдать силовые удары извне.