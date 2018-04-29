В 28 туре российской футбольной премьер-лиги состоялся центральный матч выходных. Питерский Зенит на своем поле принимал московский ЦСКА, но обе команды голов друг другу так и не забили, завершив матч нулевой ничьей.

В 28 туре российской футбольной премьер-лиги состоялся центральный матч выходных. Питерский "Зенит" на своем поле принимал московский ЦСКА, но обе команды голов друг другу так и не забили, завершив матч нулевой ничьей.Таким образом, за два тура до окончания чемпионата России подопечные Роберто Манчини набрали 50 очков, которые позволяют им удерживать четвертую строчку в турнирной таблице. Армейцы же с 52 баллами сохранили за собой третью позицию.Ничья в центральном матче тура помогла московскому "Спартаку" (53 очка) сохранить второе место. Лидирует в чемпионате еще один столичный коллектив – "Локомотив". В активе железнодорожников 57 очков. Свой матч "Локо" проведет в понедельник, когда сыграет с "Краснодаром".