Реализация планов по установке памятника Андрею Боголюбскому во Владимире проходит под аккомпанемент общественных дискуссий. На днях в открытом доступе появилось письмо губернатору

Реализация планов по установке памятника Андрею Боголюбскому во Владимире проходит под аккомпанемент общественных дискуссий. На днях в открытом доступе появилось письмо губернатору Владимирской области. В нем авторы просят Александра Авдеева отказаться от идеи увековечить память князя на смотровой площадке возле Дмитриевского собора XII века. Если коротко, то главный аргумент авторов сводится к тому, что памятник