В целом по итогам первого квартала 2025 года ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной.

Самыми дисциплинированными регионами, которые меньше всего допускают просроченную задолженность по кредитам, стали Северо-Западный и Сибирскийфедеральные округа, такую статистику предоставил ВТБ. В целом по итогам первого квартала 2025 года ситуация с просроченной задолженностью остается стабильной. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Просроченная задолженностьНаименьшее количество переходов в просроченную задолженность по беззалоговым кредитам 30+ дней зафиксировано в Северо-Западном и Сибирскомфедеральных округах.При этом в Северо-Западном округе также отмечается наименьшая доля поздней просрочки (90+ дней). Крупнейшие города России — Москва и Санкт-Петербург — демонстрируют средний уровень просроченной задолженности по сравнению с другими федеральными округами.По залоговым кредитам жители Дальневосточного и Северо-Западного федеральных округов показывают наименьшую склонность к допущению просрочек.Скорость погашения просроченной задолженностиБыстрее всего гасят просроченную задолженность жители Дальневосточного федерального округа – первые 80% заемщиков делают это спустя 13 дней в залоговом сегменте и 17 дней – в беззалоговом.«На фоне повышения процентных ставок клиенты стали более ответственно подходить к кредитованию: это привело к снижению среднего размера выдач кредитов в прошлом году. Например, в Москве средний чек выдачи в беззалоговом сегменте составил 489 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 356 тыс. рублей. Динамика погашения задолженности варьируется в зависимости от региона, но в целом ситуация остается стабильной», — отметил Георгий Горшков.