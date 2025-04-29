Обе постройки XIX века.

На последнем заседании горсовета во Владимире депутаты поддержали передачу Владимирской епархии двух зданий в деревне Погребищи Судогодского района. Это церковно-приходская школа и сторожка Троицкой церкви, обе постройки XIX века, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и не используются мэрией.Депутаты уверены, что епархия сможет вернуть зданиям их первоначальное назначение. Председатель горсовета Николай Толбухин также подчеркнул необходимость инвентаризации муниципального имущества, чтобы выявить объекты, расположенные вне территории Владимира.Напомним, ранее мы писали, что