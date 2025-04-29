Будет предоставлена помощь в восстановлении жилья, включая установку окон и восстановление коммуникаций.

Жители Киржачского района Владимирской области, потерявшие предметы первой необходимости из-за пожара и взрывов боеприпасов на территории воинской части, смогут получить компенсации от 75 тыс. до 150 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.Люди, затронутые чрезвычайной ситуацией, могут рассчитывать на единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а также областные выплаты на семью в зависимости от размера ущерба: 75 тыс. рублей при частичной утрате и 150 тыс. рублей при полной.Кроме того, будет предоставлена помощь в восстановлении жилья, включая установку окон и восстановление коммуникаций. Для получения компенсации необходимо подать заявление в администрацию района. На данный момент 1 003 человека уже обратились за выплатами, и половина из них уже получила помощь.