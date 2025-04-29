Комплекс включает в себя станцию техобслуживания, мастерские и боксы, а также 15 объектов недвижимого и движимого имущества.

В Вязниках Владимирской области выставлен на продажу крупный производственно-складской комплекс за 30 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба площадки РТС-тендер.Комплекс включает в себя станцию техобслуживания, мастерские и боксы, а также 15 объектов недвижимого и движимого имущества. Ранее на этом месте занимались деревообработкой. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 мая, торги состоятся 28 мая.Напомним, ранее мы писали, что