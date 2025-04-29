Мемориал в Оргтруде был установлен в 1995 году на средства жителей посёлка и администрации Камешковского района (в который входил тогда населённый пункт).

В преддверии празднования 80-летия Победы сотрудники Владимирского филиала «Т Плюс» провели субботник на территории Мемориала погибшим войнам в микрорайоне Оргтруд во Владимире.«Наша основная цель – отдать дань уважения героям, в честь которых создан этот мемориал. Мы передаём традицию таких субботников молодёжи, демонстрируя на собственном примере важность сохранения памяти о подвигах наших солдат. Кроме того, такие мероприятия способствуют укреплению командного духа в нашей компании и помогают улучшать благоустройство городских территорий», – рассказал главный инженер Владимирского филиала «Т Плюс» Виктор Халёв.Мемориал в Оргтруде был установлен в 1995 году на средства жителей посёлка и администрации Камешковского района (в который входил тогда населённый пункт). Памятник представляет собой четыре металлических панно, установленных на круглых колоннах. На одном из панно изображён флаг Российской федерации, в центре которого – орден Победы. На втором — женщина, символизирующая мать или жену война. На третьей стороне размещена мемориальная доска с именами жителей посёлка, погибших в Великой Отечественной войне. На четвёртой стороне изображён воин Красной армии, защитник Родины.Реклама. ПАО