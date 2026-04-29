Сараев впервые стал главой района в декабре 2013 года.

Алексей Петрович Сараев обладает большим опытом муниципального управления и продолжает продвигать экономическое и социальное развитие округа.В декабре 2025 года после реорганизации входивших в район поселений были образованы два новых муниципальных образования: Суздальский муниципальный округ и городской округ Суздаль. В марте 2026 года на выборах сформировались первые созывы Советов народных депутатов этих образований.Министр внутренней политики Владимирской области Татьяна Адулова поздравила главу и выразила твердую уверенность, что согласованная работа администрации и депутатского корпуса обеспечит выполнение приоритетных задач по развитию округа. Она пожелала продуктивной работы и новых достижений.