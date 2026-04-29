За 2025 год число погибших в ДТП с нетрезвыми водителями выросло на 54,3%.

По итогам 2025 года в регионе зафиксировали 1832 ДТП. В них погибли 218 человек.ГИБДД остановила 3953 водителя с признаками опьянения, по статье 264.1 УК раскрыто 424 преступления о повторном управлении в нетрезвом виде.Несмотря на принятые меры, аварии с нетрезвыми водителями выросли на 3,4%, а число погибших в таких инцидентах увеличилось на 54,3%.Только за последнюю неделю 2026 года произошло 24 ДТП: пятеро погибли, 26 получили травмы разной степени.В Муроме 25 апреля около 3:00 водитель 1990 г.р. на «Ладе» не справился с управлением, машина вылетела на тротуар и врезалась в опору ЛЭП, мужчина скончался на месте.В Ковровском районе 23 апреля на 254-м км трассы М-7 «Волга» иномарка MG под управлением мужчины 1979 г.р. сбила пешехода 1998 г.р. в неустановленном месте. Пешеход умер.Полиция оформила 309 ДТП с повреждением только имущества, а инспекторы задержали 72 водителя за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.Власти призывают соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.