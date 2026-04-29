На данный момент решение в законную силу не вступило.

Городской суд Кольчугино вынес приговор местному жителю за масштабное уничтожение лесного фонда. Мужчину признали виновным в незаконной рубке насаждений, совершенной в особо крупном размере.Следствие доказало, что в сентябре 2024 года нарушитель орудовал на заповедных участках Есиплевского лесничества. Он спилил 80 берез и елей, чтобы в дальнейшем перепродать древесину в качестве дров для частных печей.Экологический урон от действий подсудимого превысил 1,8 миллиона рублей. Помимо крупного штрафа в один миллион рублей, суд обязал осужденного полностью возместить государству всю сумму материального ущерба.