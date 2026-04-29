Школьники и студенты представили рабочие методы борьбы с телефонным мошенничеством.

Во Владимире подвели итоги конкурса «Моя безопасность», который поддержали правительство области, региональное управление ФСБ, Общественная палата и заксобрание.В проекте приняли участие 120 школьников, студентов и педагогов. Они представили креативные решения по защите от телефонного мошенничества.Плакаты, рисунки и видеоролики победителей вскоре появятся в общественных местах и на городских экранах.Организаторы подчеркнули, что мошенники не стоят на месте, поэтому такие инициативы важны для повышения правовой и цифровой грамотности.Министр молодежной политики Елена Янина сообщила, что проект уже заинтересовал другие регионы и может стать межрегиональным в следующем году.