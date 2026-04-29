Водителям рекомендуют внимательнее следить за дорожными знаками и не парковаться в местах, где это запрещено.

Администрация Владимира вместе с Госавтоинспекцией системно убирает с проезжей части транспорт, оставленный с нарушением правил.Основное внимание сосредоточено на разворотном кольце на улице Горького, где часто образуются пробки.Жители жаловались на большегрузы и легковые автомобили, длительно блокирующие зону для разворота и создающие помехи движению.На участке скорректировали схему организации дорожного движения и ввели новые запреты на парковку.С 21 апреля нарушения фиксируются автоматически с помощью системы видеонаблюдения и фотофиксации.Целью мер — повысить пропускную способность улицы и улучшить безопасность всех участников движения.