Водителям рекомендуют внимательнее следить за дорожными знаками и не парковаться в местах, где это запрещено.
Администрация Владимира вместе с Госавтоинспекцией системно убирает с проезжей части транспорт, оставленный с нарушением правил.
Основное внимание сосредоточено на разворотном кольце на улице Горького, где часто образуются пробки.
Жители жаловались на большегрузы и легковые автомобили, длительно блокирующие зону для разворота и создающие помехи движению.
На участке скорректировали схему организации дорожного движения и ввели новые запреты на парковку.
С 21 апреля нарушения фиксируются автоматически с помощью системы видеонаблюдения и фотофиксации.
Целью мер — повысить пропускную способность улицы и улучшить безопасность всех участников движения.