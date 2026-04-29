С марта Нина Медведева занимала пост временно исполняющей полномочия главы округа.
28 апреля Нина Владимировна Медведева официально избрана главой Судогодского муниципального округа.
С марта 2026 года она временно исполняла обязанности главы округа.
До этого Медведева занимала пост заместителя главы администрации и курировала социальную сферу. Она является опытным управленцем с многолетним стажем муниципальной службы.
Первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов поздравил Нину Владимировну и пожелал ей и команде депутатов плодотворного сотрудничества для развития и процветания округа.