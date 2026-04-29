28 апреля Нина Владимировна Медведева официально избрана главой Судогодского муниципального округа.С марта 2026 года она временно исполняла обязанности главы округа.До этого Медведева занимала пост заместителя главы администрации и курировала социальную сферу. Она является опытным управленцем с многолетним стажем муниципальной службы.Первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов поздравил Нину Владимировну и пожелал ей и команде депутатов плодотворного сотрудничества для развития и процветания округа.