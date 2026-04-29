Кандидатов предложит губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

29 апреля депутаты горсовета утвердили дату выборов мэра — 25 мая.Предыдущий постоянный глава города Дмитрий Наумов был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за взятку в 1,1 млн рублей по делу о «кладбищенской мафии».После его ареста врио мэра стал Владимир Гарев, но в феврале 2026 года у него начались проблемы с сердцем, и пост главы горадминистрации занял экс-губернатор Сергей Волков.Горсовет будет выбирать мэра из кандидатов, представленных губернатором Владимирской области.