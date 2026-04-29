Город присоединился к Всероссийской акции «Окна Победы» и оформил тематические композиции на двух площадках, вовлекая взрослых и детей.Активисты создали витрины с символикой Победы, и каждое окно теперь отсылает к событиям 1941–1945 годов.В детском саду №6 к подготовке подошли с теплом: педагоги, волонтеры Боевого Братства и воспитанники работали совместно. Дети вырезали белых голубей и украсили окна, сделав участок сада частью памятной акции.Проект не только украшение — это способ сказать спасибо ветеранам и передать память новым поколениям.Любой может присоединиться к акции: украсить окна дома, в школе, на работе илм в других учреждениях.