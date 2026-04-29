Выставка работает до 31 мая.

Во Владимире в планетарии открылась выставка «Мы из бессмертного полка».Проект городского историко-краеведческого музея соединяет судьбы тех, кто ковал Победу и затем восстанавливл город.Хотя на территории области не было боевых действий, война затронула каждую семью, поэтому в центре экспозиции не даты, а живые биографии земляков.Среди героев — офицер ГРУ Николай Богачев, после войны ставший заслуженным строителем и директором домостроительного комбината, и Зоя Кислякова — партизанка и старшина медслужбы, посвятившая жизнь медицине.Экспозиция также знакомит с судьбами Рэма Кульчицкого, Александра Мазовецкого и Нины Ирисар.В программе — лекции, встречи и показ короткометражек «Ванька» и «Они не играли в войну».