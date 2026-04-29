Ремонтные работы направлены на сохранение доступности мест памяти и повышение комфорта для жителей и гостей региона.

Во Владимирской области ведутся работы по ремонту дорог, ведущих к мемориалам и памятникам героям Великой Отечественной войны. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» улучшат подъезды к местам памяти, чтобы людям было удобнее посещать мемориалы.По данным Минтранса Владимирской области, в этом году запланированы работы в нескольких округах:- В Меленковском округе отремонтируют трассу Касимов — Муром — Нижний Новгород, включая участок через село Илькино.- В Селивановском округе ремонт дороги Владимир — Муром — Арзамас обеспечит подъезд к мемориалу в селе Малышево.- В Камешковском округе будет выполнен ремонт северного обхода Камешкова на участках автодорог «Волга — Давыдово» и «Хохлово — Камешково — Ручей».- В Киржачском районе восстановят 3,5 км дороги Покров — Новоселово — Киржач, ведущей к парку имени 36 гвардейской дивизии.- В Гороховце отремонтируют 3 км дороги «Гороховец — ст. Гороховец — Тумботино», ведущей к местным достопримечательностям.- В Ковровском округе планируется ремонт участка дороги «Сенинские Дворики — Ковров — Шуя — Кинешма».