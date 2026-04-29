Слесарь из Владимирской области стал мультимиллионером, выиграв в лотерее «Все или ничего».

Слесарь Евгений из Владимирской области стал мультимиллионером, получив суперприз в размере 56 117 477 рублей. Мысль о покупке билета пришла к нему после встречи с крупным пауком в ванной, который считается добрым предвестником богатства. Дополнительным стимулом стал ночной сон, в котором мужчина увидел свою победу в лотерее.По данным пресс-службы «Столото», выигрышным оказался последний билет в тираже лотереи «Все или ничего». Особенность этой игры позволяет забрать джекпот, даже если участник не угадывает ни одного числа из двадцати четырех предложенных. Именно так и произошло с жителем региона, чей бланк не совпал с результатами ни по одной позиции.