30 апреля отмечают День пожарной охраны России.

Перед памятной датой и в рамках Года единства народов сотрудники Главного управления МЧС по Владимирской области приняли участие в акции по сдаче донорской крови.В акции 31 представитель ведомства сдал кровь на Областной станции переливания крови. Она будет использована для оказания медпомощи пациентам.Цельная кровь и ее компоненты требуются не только в экстренных ситуациях, но и ежедневно для лечения больных. По статистике каждый третий человек хотя бы раз сталкивается с переливанием.Сотрудники МЧС регулярно проявляют активную гражданскую позицию и ежегодно участвуют в благотворительных акциях на разных уровнях.