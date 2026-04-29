Сроки остаются прежними: 1 корпус — 2028 год, 4 корпус — 2029 год.
На встрече с инициативными группами дольщиков губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил передачу прав на 1 и 4 корпуса ЖК «Дуброва парк‑2» новым инвесторам.
В феврале дольщики согласовали переход прав от банкрота ООО «ИнтерСтройВладимир» компаниям СЗ «Си Джи Владимир», СВО‑Строй и Игротэк.
Из‑за рисков сдвига сроков губернатор поручил правительству найти других партнеров для завершения строительства.
Новыми инвесторами стали СЗ «Владавторесурс» (1 корпус) и СЗ «Жилстрой Владимир» (4 корпус), их ходатайства направлены в арбитраж.