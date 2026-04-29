Подведены итоги областного конкурса профессионального мастерства среди педагогов детских художественных школ, школ искусств и ссузов Владимирской области.Гран‑при в номинации «Открытый урок» присуждено Людмиле Басмановой, преподавателю истории изобразительного искусства.На конкурсе был представлен урок для 5-го класса «Русское искусство 60–80-х годов XX века. Владимирская школа живописи» в рамках предпрофессиональной программы «Живопись».Занятие прошло в экспозиционном пространстве Владимиро‑Суздальского музея‑заповедника; музейный формат дал возможность прямого контакта с произведениями.Басманова вовлекла учеников в диалог и анализ полотен Юкина, Кокорина и Бритова, укрепив навык глубокого художественного осмысления.