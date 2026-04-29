Губернатор провёл заседание антитеррористической комиссии Владимирской области. На нём обсудили меры безопасности во время массовых мероприятий, приуроченных к Празднику весны и труда и 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Меры безопасности будут усилены. В местах массового скопления граждан установят металлические ограждения, контрольно-пропускные пункты, камеры видеонаблюдения, а также обеспечат эти локации средствами досмотра и звукоусиливающими